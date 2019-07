Cerveteri: Città metropolitana Roma, Jova beach party vicino a Palude Torre Flavia, "avviata tutela area protetta"

- Si è svolto ieri il Jova beach Party a Marina di Cerveteri: la location scelta per l'evento è stata una spiaggia in prossimità del Monumento naturale Palude di Torre Flavia, riserva gestita dalla Città metropolitana. Un ecosistema dai fragili equilibri, un'oasi in cui molte specie animali sostano e si riproducono durante il periodo estivo, compreso il fratino, di cui tanto si è parlato e che da sempre la Città metropolitana tutela e protegge attraverso campi di monitoraggio e attività di volontariato in collaborazione con importanti associazioni. "A seguito degli incontri tenuti con tutti gli attori coinvolti, con le forze dell'ordine e la Prefettura di Roma, in previsione dell'arrivo di circa 40.000 spettatori e per scongiurare eventi che potessero mettere a rischio questo prezioso patrimonio faunistico, si è ritenuto opportuno impiegare tutte le forze necessarie per proteggere la biodiversità e per evitare incidenti dovuti all'assenza di luce nel caso in cui soggetti estranei avessero utilizzato la riserva come luogo di transito verso il concerto. Come indicato anche dalla Regione Lazio nella pronuncia di Vinca che prescrive di provvedere all'interdizione dell'area protetta". Lo rende noto la Città metropolitana di Roma. (segue) (Com)