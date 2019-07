Cerveteri: Città metropolitana Roma, Jova beach party vicino a Palude Torre Flavia, "avviata tutela area protetta" (2)

- "Il servizio Aree protette ha predisposto la turnazione di personale Operatori specializzati ambiente e personale tecnico per complessive 9 unità, anche proveniente dalla Riserva naturale del Monte Soratte, per garantire presenza e supporto nei gg. 15, 16, 17 luglio. Così dalle 6.30 di lunedì mattina gli operatori, in collaborazione con la polizia locale distaccamento di Bracciano, hanno posizionato transenne e nastri per impedire l'accesso nelle zone più sensibili della riserva. Il giorno 16, giorno dell'evento, la Riserva è stata presidiata dal personale della Città metropolitana che ha coordinato un nutrito gruppo di volontari delle associazioni Lipu, volontari Amici di Torre Flavia, Guardie zoofile Nogra e Guardie Italcaccia. Grazie alla collaborazione di tutti i lavori si sono svolti in un clima di tranquillità, al momento non sono stati riscontrati danni e si sta provvedendo alla rimozione delle transenne e dei nastri. Nei prossimi giorni, avremo a disposizione i dati riguardanti l'avifauna per avere un completo quadro della situazione. Il vicesindaco Teresa Maria Zotta ed il consigliere delegato Giuliano Pacetti ringraziano quanti hanno collaborato con impegno alle attività volte a tutelare un bene prezioso come la nostra Riserva e a garantire la pubblica incolumità", conclude la nota. (Com)