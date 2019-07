Nato: il romeno Mircea Geoana nominato vice segretario generale

- Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha deciso di nominare Mircea Geoana come nuovo vice segretario generale dell'Alleanza atlantica. E' quanto si legge in un comunicato pubblicato oggi sul portale online della Nato. Geoana prenderà il suo posto a metà ottobre 2019 e sostituirà la statunitense Rose Gottemoeller, che occupa questa posizione nell'ottobre 2016. "Sono felice di annunciare la nomina di Mircea Geoana alla carica di vice segretario generale. È un devoto sostenitore del legame transatlantico e porterà la sua lunga esperienza come statista e diplomatico in questo incarico. Sarà il primo romeno a detenere questa posizione di alto rango", ha detto Stoltenberg in una nota. (segue) (Rob)