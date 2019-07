Nato: il romeno Mircea Geoana nominato vice segretario generale (2)

- "Sono molto grato a Rose Gottemoeller. Le sue capacità diplomatiche e la sua esperienza nella politica della sicurezza sono state preziose per l'Alleanza, in un contesto in cui la Nato continua ad adattarsi a un ambiente di sicurezza più imprevedibile", ha aggiunto Stoltenberg. Il sito web della Nato ricorda che Geoana è stato presidente del Senato della Romania e che ha ricoperto la carica di ministro degli Esteri e di ambasciatore della Romania negli Stati Uniti. Geoana è anche il fondatore e presidente dell'Aspen Institute in Romania. Fino ad oggi, la più alta posizione di un romeno nella Nato è stato quella di assistente del segretario generale, ricoperta da Sorin Ducaru nel periodo 2013-2017, che ha ricoperto il ruolo di capo della divisione rischi per la sicurezza d'emergenza. (Rob)