Colombia: ministro Esteri, Usa guardano con preoccupazione a legami Maduro con Eln

- Gli Stati Uniti guardano "con grande preoccupazione" ai legami tra il presidente venezuelano Nicolas Maduro e l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), il gruppo armato al momento più potente presente in Colombia. Lo ha detto il ministro degli Esteri colombiano Carlos Holmes Trujillo parlando durante un evento al think tank Atlantic Council dopo un incontro a Washington con il suo omologo Mike Pompeo e l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Venezuela, Elliot Abrams. “Naturalmente, il collegamento di un regime tirannico come quello di Maduro a organizzazioni terroristiche di diverse parti del mondo, tra cui l'Eln, ci preoccupa tutti", ha detto il ministro colombiano. “Ci sono capi e membri dell'Eln che agiscono dal Venezuela contro la Colombia. I legami tra quel regime e quell'organizzazione terroristica colombiana, oltre ai legami che il regime ha con altre organizzazioni terroristiche nel mondo, sono evidenti", ha aggiunto. (segue) (Mec)