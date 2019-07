Croazia: presidente Grabar-Kitarovic domani a colloquio con sindaco di Vukovar

- La presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic riceverà domani il sindaco di Vukovar, Ivan Penava. Il colloquio sarà incentrato sull'attuazione della decisione della Corte costituzionale croata, in base alla quale viene previsto il rafforzamento dei diritti della minoranza serba nella città della parte orientale della Croazia. E' quanto rende noto oggi la presidenza croata tramite una nota. Il sindaco di Vukovar ha avuto nei giorni scorsi colloqui anche con il premier croato Andrej Plenkovic sull'attuazione della decisione della Corte costituzionale. Il presidente della Corte costituzionale Miroslav Šeparovic ha dichiarato domenica che le autorità di Vukovar devono attuare la sentenza, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo e le scritte nella lingua della minoranza.(Res)