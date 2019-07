Speciale difesa: Libia, Salamé discute degli sforzi per un cessate il fuoco con Bin Zayed

- Il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu in Libia, Ghassan Salamé, ha discusso con il ministro degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed, degli sforzi per giungere ad un cessate il fuoco a Tripoli. La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha riferito su Twitter che la riunione ad Abu Dhabi faceva parte di una visita di Salamé negli Emirati Arabi Uniti "per discutere dei modi per porre fine ai combattimenti in corso in Libia e ritornare al processo politico". "Salamé ha parlato del pesante costo umano dei combattimenti in Libia ed ha sottolineato l'importanza di aderire a una roadmap unica per riunire i libici e aiutarli ad arrivare ad una riconciliazione", ha aggiunto Unsmil. (Lit)