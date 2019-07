Speciale difesa: Indra cyber range, la soluzione con cui si allena unità cyber-security spagnola

- Lo staff del Joint Cyber Defense Command spagnolo ha completato la propria formazione con la soluzione Indra Cyber Range. L’obiettivo, riferisce un comunicato, è rafforzare le loro capacità di guidare ed eseguire operazioni militari nel cyberspazio. A differenza di altri ambiti, le aggressioni di cyber-security avvengono continuamente, anche in assenza di situazioni di conflitto dichiarate. Grandi potenze, organizzazioni criminali e gruppi terroristici approfittano ogni opportunità per spiare, attaccare e ottenere vantaggi economici. Le capacità che ha un Paese di proteggersi e di eseguire operazioni militari dipende direttamente dalla preparazione della propria cyber-intelligence. Lo scorso anno il Joint Cyber Defense Command spagnolo ha scelto la soluzione di Indra per preparare cyber-esercizi collaborativi insieme ad eserciti di diversi Paesi dell’America Latina con l’obiettivo di condividere le conoscenze rispondendo in modo coordinato agli attacchi globali. La soluzione è stata anche utilizzata per la formazione avanzata nelle tecniche di analisi forense. Queste tecniche consentono di raccogliere informazioni e prove con cui risolvere i crimini digitali. Queste capacità di intelligence sono di vitale importanza per analizzare le strategie seguite dai nemici limitando l'anonimato che consente loro di operare senza impunità. Nella modalità Academy, la soluzione di Indra combina lo studio teorico con test reali per garantire la massima preparazione abilitando la valutazione e il monitoraggio degli esperti. In questo modo, Indra Cyber Range aiuta le organizzazioni civili e militari a formare il proprio personale. La soluzione consente di riprendere in qualsiasi momento un esercizio nel punto in cui era rimasto, accedendo da remoto da qualsiasi luogo. Indra è un'azienda leader negli abiti della cyber-defense e della cyber-security proteggendo organizzazioni e aziende di tutti i settori grazie anche alla vasta rete di partner, università e centri di ricerca insieme ai quali sviluppano contenuti formativi. La società è integrata nella rete di aziende che collaborano con l'Agenzia di Comunicazioni e Informazioni della Nato (Ncia) nello scambio di intelligence in ambito cyber-security per rafforzare la consapevolezza reciproca di ogni situazione e rilevare, prevenire e rispondere a qualsiasi attacco. Indra offre alle organizzazioni pubbliche e private la formazione nella sua piattaforma in modalità di servizio, accedendo direttamente allo strumento dal proprio cloud della società, che soddisfa gli standard di sicurezza richiesti da organizzazioni internazionali come la Nato. (Com)