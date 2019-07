Speciale difesa: Niger, sette leader tuareg uccisi al confine con il Mali dal mese di aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette leader tuareg sono stati uccisi dalla fine di aprile dai miliziani dello Stato islamico del Grande Sahara (Eigs) nel Niger sud-occidentale, vicino al confine con il Mali. È quanto riferiscono fonti della sicurezza citate dai media locali. “La strategia del Gigs è quella di porre fine al dominio tradizionale dei clan nelle aree di confine. È un modo per svuotare la zona dell'effettiva presenza dello Stato”, hanno riferito le stesse fonti. Secondo un recente rapporto delle Nazioni Unite il numero di sfollati in fuga dalle violenze è aumentato da 35.866 nel dicembre 2018 a 49.078 nel marzo 2019. A inizio luglio lo Stato islamico ha rivendicato l’attacco contro la base dell'esercito di Inates, nel Niger occidentale, che ha provocato la morte di 18 militari. Lo riferisce il sito di monitoraggio online del jihadismo "Site", pubblicando il comunicato stampa in arabo del gruppo. L’attacco avvenuto nella località al confine con il Mali è iniziato con l'esplosione di due autobombe, prima che altri assalitori a bordo di motociclette aprissero il fuoco e che jet Mirage francesi intervenissero per respingere l’assalto. Nell’attacco, riferiscono le stesse fonti, sono stati requisiti una dozzina di veicoli militari. Nel maggio scorso il gruppo jihadista aveva rivendicato l’attacco avvenuto al confine fra Niger e Mali contro un'unità di 52 militari delle Forze di difesa e di sicurezza del Niger (Fds), nel quale sono morti 28 militari. Nell'area dell'imboscata, conosciuta come Tongo Tongo, nell'ottobre del 2017 erano morti quattro militari statunitensi e cinque nigeriani. (Res)