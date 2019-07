Speciale difesa: Qatar, missile trovato in Italia venduto 25 anni fa a paese “amico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Qatar ha dichiarato che il missile trovato dalla Digos di Torino durante un’operazione contro un gruppo neonazista faceva parte di una commessa di armamenti venduta da Doha a un paese "amico" nel 1994. In una nota, il portavoce del ministero degli Esteri, Lolwah al Khater ha dichiarato: "Le autorità del Qatar hanno immediatamente avviato un'indagine al fianco delle autorità italiane e di un'altra nazione amica a cui il missile Matra era stato venduto 25 anni fa". Il portavoce ha dichiarato che il missile aria-aria è un Matra di produzione francese che è stato venduto nel 1994 in una partita di 40 missili Matra super 530 per una nazione amica “che non vuole essere identificata in questa fase dell'indagine". Il missile è un modello francese Matra Super 530F, con un peso di 245 chilogrammi e una lunghezza di 3,54 metri. Si tratta di una modernizzazione del modello R530 in uso dal 1980, con un raggio d’azione di 25 chilometri e solitamente utilizzato dagli aerei da guerra agganciato piloni alari. (Res)