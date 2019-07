Speciale difesa: Perù, arrestato in Usa ex presidente Alejandro Toledo, attesa per estradizione

Lima, 17 lug 15:45 - (Agenzia Nova) - L'ex presidente del Perù, Alejandro Toledo, è stato arrestato martedì negli Stati Uniti nell'ambito del processo di estradizione richiesto da Lima per un presunto reato di corruzione. "Il Pubblico ministero, attraverso l'Unità di cooperazione internazionale, riferisce che l'ex presidente Alejandro Toledo Manrique è stato arrestato questa mattina negli Stati Uniti, con un mandato di estradizione", si legge in una nota ufficiale. L'arresto di Toledo, capo dello stato tra il 2001 e il 2006, è stato eseguito in California su ordine del giudice Thomas S. Hixson in omaggio a una richiesta di estradizione presentata che lo stato peruviano aveva inoltrato nel febbraio 2017 a seguito dell'ordine di carcerazione preventiva di 18 mesi emesso per poter procedere a un processo. (Brb)