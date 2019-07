America Latina: Lavrov, visite a Cuba, in Brasile e nel Suriname previste per 23-27 luglio

- Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergej Lavrov, si recherà in visita ufficiale a Cuba, in Brasile e nel Suriname dal 23 al 27 luglio. Lo ha annunciato oggi la portavoce della diplomazia di Mosca, Maria Zakharova. “Il ministro ha in programma un ciclo di visite in America Latina dal 23 al 27 luglio: durante il tour, parteciperà anche all’incontro dei capi della diplomazia dei paesi Brics in Brasile, previsto per la giornata del prossimo 26 luglio”, ha detto. (Rum)