Milano: Fp Cgil su nuovo cda afolmetropolitana, ci auguriamo presto incontro conoscitivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- FP CGIL Milano comunica in una nota di aver appreso "dell'insediamento del nuovo cda di afolmetropolitana, avvenuto in data 16 luglio. Formuliamo i nostri auguri di buon lavoro a tutti i componenti dell'organo di indirizzo in un'ottica di piena trasparenza, e di massima garanzia dell'operatività aziendale. Ci auguriamo inoltre che si possa presto addivenire ad un incontro conoscitivo, che possa costituire il primo momento per la costruzione di un sistema di relazioni sindacali stabile, nonché possa essere l'occasione nella quale rappresentare le problematiche e le questioni ancora aperte che riguardano i lavoratori e le lavoratrici dell'agenzia"."Afolmetropolitana è il soggetto di primaria importanza nell'area metropolitana milanese per la gestione delle politiche attive del lavoro, e nei prossimi mesi diverrà inoltre soggetto strategico per la gestione operativa del reddito di cittadinanza che, anche con l'arrivo dei cosiddetti Navigator, imporrà l'introduzione di nuove modalità organizzative - prosegue la nota - Su questo punto riteniamo indispensabile un investimento sia in termini di formazione che in termini di potenziamento di organico dei centri per l'impiego, che già ad oggi sono in grave carenza di personale. Riteniamo inoltre prioritario che si prosegua nell'azione di monitoraggio, già concordata, sull'andamento dei processi occupazionali nell'area del DDIF , in un' ottica di stabilità occupazionale e nella garanzia di continuità e qualità del servizio". "In ultimo riteniamo indispensabile aprire un confronto più in generale su tutto il personale dell'agenzia - conclude il sindacato - affinché vengano individuati percorsi per il giusto riconoscimento professionale e la valorizzazione delle numerose e varie professionalità presenti".(com)