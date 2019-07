Speciale energia: Malawi, compagnie Efora e Pacific Oil cedono proprietà di due blocchi petroliferi

- Le due ditte di esplorazione petrolifera Efora Company (ex Sac Oil) e Pacific Oil Limited hanno ceduto la proprietà in Malawi rispettivamente dei blocchi uno e sei. La cessione, riferisce il quotidiano "Malawi Nation", è avvenuta nel quadro del programma del governo, che ha emesso sei nuove licenze per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas in località che sono per il 60 per cento situate al di fuori del lago Malawi. "Sebbene Efora riconosca il potenziale per ulteriori esplorazioni nel primo blocco, la società non intende in questa fase estendere ulteriormente i propri impegni di esplorazione", ha dichiarato il vicepresidente di Efora Energy, Willem de Meyer, riferendo che i tentativi dell'azienda di trovare un partner non hanno avuto successo a causa della natura depressa del bacino di esplorazione. La compagnia ha in effetti identificato "la presenza di soglie vulcaniche sottostanti i depositi miocenici nel primo blocco come un rischio geologico sostanziale", ed in seguito a questa constatazione "non vorrebbe continuare il proprio sforzo esplorativo senza essere in grado di condividere il rischio con un partner", ha spiegato il vicepresidente. (Res)