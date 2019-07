Sanità Lazio: Simeone (FI) rischio ripetizione esame colonscopia, pubblicare protocollo sul sito Regione

- "Pubblicare sul sito della Regione Lazio il protocollo sulla preparazione alla colonscopia". E' la richiesta di Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare annuncia la presentazione di un'interrogazione per semplificare l'esame diagnostico della colonscopia. "Ho depositato nei giorni scorsi un'interrogazione al governatore Nicola Zingaretti e all'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, chiedendo se intendano dare mandato agli uffici competenti perché provvedano alla pubblicazione del protocollo relativo alla preparazione all'esame del colon retto, attraverso un link presente sul sito della Regione Lazio - afferma Simeone - questo per consentire al paziente di seguire pedissequamente le istruzioni necessarie ad evitare da un lato la ripetizione di un esame complesso e invasivo, anche dal punto di vista economico, dall'altro l'ulteriore allungamento delle liste d'attesa". (segue) (Com)