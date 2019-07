Nigeria: Buhari ordina di adeguare stipendio dipendenti pubblici a nuovo salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo stipulato fra i principali sindacati e il comitato governativo sul nuovo salario minimo era stato annunciato al termine di un anno di proteste. Diversi governatori nigeriani ne hanno contestato l'applicabilità, convinti che la quota fosse troppo alta per le casse dei singoli stati. D'altra parte i sindacalisti ne hanno rivendicato con forza l'applicazione, chiedendo al governo centrale di ripensare la partecipazione statale agli stipendi per alleggerire le eventuali disparità economiche fra uno stato e l'altro. A fine 2018 i parlamentari della Camera dei rappresentanti nigeriana avevano già chiesto a Buhari di trasmettere all'Assemblea nazionale l'accordo, in modo da avviarne l'iter legislativo. Al termine di diversi scioperi di protesta, i lavoratori dei tre principali sindacati nigeriani - il Nigeria Labour Congress (Nlc), l'United Labour Congress (Ulc) e il Trade Union Congress (Tuc) - minacciavano di tornare a incrociare le braccia a durata indeterminata se il governo non avesse soddisfatto le loro richieste. Il governo si era fino ad allora detto disponibile ad aumentare lo stipendio minimo solo a 57 euro, contro gli 82 richiesti dal governo. (Res)