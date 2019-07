Lavoro: Confindustria-Srm, nei primi mesi del 2019 al Sud occupati sotto la soglia dei 6 milioni

- Nei primi mesi del 2019 l’andamento degli occupati ha mostrato elementi positivi mescolati a quelli negativi, con questi ultimi che hanno prevalso nei mesi più recenti (-2,2%): il primo trimestre 2019 è infatti il terzo trimestre di fila a far segnare un andamento negativo, cosicché, gli occupati al Sud sono tornati sotto la soglia dei 6 milioni, con un calo nella maggior parte delle Regioni, tranne Molise, Puglia e Sardegna. È quanto rilevato da Confindustria e Srm - Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) nella tradizionale analisi di mezza estate. I disoccupati sono stati circa 1milione e 500mila, mentre molti di più sono stati gli inattivi. Il tasso di attività si è ferma al 54% e quello di occupazione al 43,4%. È rimasta particolarmente elevata la disoccupazione giovanile, che ha raggiunto il tasso record del 51,9%: in pratica, più di un giovane meridionale su due non lavora. L’emergenza lavoro per i giovani, che ha caratterizzato la fotografia del Sud degli ultimi anni, non ha accennato a ridursi, sebbene solo ¼ circa delle domande di reddito di cittadinanza presentate facciano riferimento a persone di età inferiore a quarant’anni. (Ren)