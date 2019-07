Algeria: ex ministro Industria in custodia cautelare per "privilegi" a produttori automobili

Algeri, 17 lug 14:04 - (Agenzia Nova) - L'ex ministro dell'Industria e delle miniere algerino, Mahdjoub Bedda, è stato posto sotto il controllo giudiziario dopo essere stato ascoltato dagli investigatori della Corte suprema di Algeri. Gli investigatori hanno ascoltato Bedda nell'ambito delle indagini contro la lotta alla corruzione, secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica nazionale. In particolare, l'ex ministro è accusato di aver concesso privilegi indebiti ai produttori di automobili, come al nel caso del proprietario del marchio Kia, Hacene Arbaoui. (Ala)