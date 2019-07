Roma: spacciatori si fanno cedere appartamento Ater a San Basilio per scappare in caso di blitz, sequestrato da Cc (2)

- L’appartamento era ormai conosciuto come punto di ritrovo di spacciatori e acquirenti, utilizzato oltre che come deposito della droga, anche come rifugio durante i blitz delle forze dell’ordine. Gli spacciatori infatti, a piano terra, in via Corinaldo, spacciavano attraverso un foro praticato attraverso la parete dell’androne del palazzo. Quando però i carabinieri riuscivano ad entrare di sorpresa, gli spacciatori scappavano nell’appartamento messo a disposizione, gettando la droga nel water. In alcuni casi però i militari sono riusciti ad entrare nell’appartamento blindato ed a recuperare alcune dosi di droga, comprovando la prassi degli spacciatori. Informata la Procura della Repubblica di Roma, è stato richiesto il sequestro che il Gip del Tribunale di Roma ha concesso emettendo un decreto di sequestro preventivo, lo scorso 20 giugno. L’assegnataria dell’appartamento, una donna, è ora indagata per aver violato la normativa sugli stupefacenti. L’immobile è stato affidato in custodia giudiziaria all’ente Ater proprietario. (Rer)