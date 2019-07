India: stampa, lancio missione lunare Chandrayaan-2 potrebbe essere ritentato entro luglio

- Un secondo tentativo di lancio della missione indiana di esplorazione lunare Chandrayaan-2 potrebbe essere effettuato entro la fine del mese, probabilmente il 21 o il 22 luglio, secondo indiscrezioni della stampa indiana; non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali al riguardo. Il lancio era stato programmato per il 15 luglio dal Centro spaziale Satish Dhawan di Sriharikota, nello Stato dell’Andhra Pradesh, ma è stato rinviato all’ultimo momento, meno di un’ora prima dell’orario previsto, per quello che l’ente responsabile, l’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro), ha definito genericamente “un intoppo tecnico” al veicolo di lancio satellitare geosincrono Mark III (GSLV Mk III). Sempre secondo indiscrezioni, il problema sarebbe stato una fuga di elio nel combustibile criogenico e potrebbe essere risolto senza bisogno di disassemblare l’intero veicolo. (segue) (Inn)