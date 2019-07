India: stampa, lancio missione lunare Chandrayaan-2 potrebbe essere ritentato entro luglio (2)

- Cinquemila spettatori a, col presidente della Repubblica, Ram Nath Kovind, in tribuna d’onore, erano stati invitati ad assistere all’evento rinviato in extremis. Prima dell’ultimo, c’erano stati diversi altri rinvii. Il progetto risale alla fine del 2007, con un accordo di collaborazione tra l’Isro e l’agenzia spaziale russa Roscosmos; l’approvazione del governo di Nuova Delhi al 2008; il lancio, inizialmente previsto per il 2013, fu rinviato al 2016 perché il partner russo non era riuscito a sviluppare il lander in tempo; la parte russa si è poi ritirata e lo sviluppo è stato in seguito effettuato completamente in India, con la previsione di arrivare al lancio nel 2018; da allora, invece, ci sono stati altri quattro rinvii. La missione Chandrayaan-2, preceduta dalla Chandrayaan-1 nel 2008, impiegherà un orbiter, un lander e un rover sviluppati nel paese, come il veicolo di lancio. Servirà a condurre ricerche su vari temi, tra i quali la possibilità di costruire insediamenti, ha spiegato il presidente dell’agenzia spaziale, Kailasavadivoo Sivan. (Inn)