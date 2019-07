Sicurezza: furto in tabaccheria a Roma Ostiense, ladro fermato su treno per Torino (2)

- Giunti all’altezza di Civitavecchia, gli agenti hanno rintracciato un soggetto corrispondente alla descrizione fornita da alcuni testimoni. Alla vista dei poliziotti, lo straniero ha tentato di nascondersi all’interno del bagno del convoglio, dove è stato raggiunto e bloccato. Sottoposto a perquisizione, all’interno del suo bagaglio è stata rinvenuta la refurtiva proveniente dal colpo alla tabaccheria. In arrivo a Pisa, l’uomo, già noto alle forze di polizia per numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio e per diversi atti di violenza, nonché destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, con l’ausilio dei colleghi della locale Sezione Polfer è stato portato in Questura, dove è stata attivata una nuova procedura di espulsione amministrativa, eseguita nella serata di ieri con accompagnamento coatto del pregiudicato al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Bari-Palese. (Rpi)