Colombia: presidente Duque, governo Maduro protegge ex guerriglieri Farc

- Il presidente colombiano Ivan Duque ha affermato che gli ex guerriglieri delle Farc Henry Castellanos, alias 'Romana'; Hernan Dario Velasquez, alias 'El Paisa’ e il numero due dell’ex guerriglia 'Ivan Marquez’, si trovano in Venezuela. Duque ha assicurato che i tre si trovano in territorio venezuelano, dove vengono protetti dal governo di Nicolas Maduro. “Sono protetti dalla dittatura di Maduro”, ha detto il capo dello stato colombiano in un’intervista all’emittente “Rcn”. Duque si è detto certo che anche l’ex negoziatore delle Farc Jesus Santrich si trova in Venezuela. “Non si è presentato davanti alla giustizia e quasi certamente, vista la vicinanza del posto in cui è stato visto l’ultima volta al Venezuela, oggi si trova lì con la protezione del governo”, ha dichiarato. Duque ha quindi esortato il Tribunale speciale per la pace, istituito dopo la firma degli accordi di pace con le Farc, a escluderli dalla giustizia transizionale. Già lo scorso 11 luglio Duque aveva dichiarato che l'ex comandante delle Farc Jesus Santrich potrebbe trovarsi in Venezuela. "Se può trovarsi in Venezuela? E' probabile, visto che (il Venezuela) è vicino alla zona in cui è stato visto per l'ultima volta", ha detto il capo dello stato in un'intervista all'emittente radiofonica "Atlántico". "Lo dico pubblicamente: nessun paese può dargli protezione, e se qualcuno gli sta dando protezione verrà denunciato alla comunità internazionale", ha detto Duque. (segue) (Mec)