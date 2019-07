Colombia: presidente Duque, governo Maduro protegge ex guerriglieri Farc (5)

- Il partito colombiano Forza alternativa rivoluzionaria del comune (Farc), nato dalle ceneri dell'omonima guerriglia, ha per parte sua reso noto di non essere stato avvertito della decisione di Santrich di abbandonare lo schema di sicurezza. "A fronte della decisione di Santrich di abbandonare il suo schema di sicurezza senza la dovuta protezione e senza avvisare la direzione del partito, il Consiglio politico del partito Farc dichiara che dalla firma degli accordi di pace abbiamo assunto un impegno politico e morale di fronte al paese e alla comunità internazionale", si legge in un comunicato diffuso dall'ex guerriglia. Per questi motivi "invitiamo Jesus Santrich a riaffermare con la sua presenza gli impegni presi in virtù dell'accordo di pace". I militanti che decidono di porsi al margine del processo (di pace) "assumono una condotta che li pone al di fuori della legge e devono assumersene le conseguenze", conclude la nota. (segue) (Mec)