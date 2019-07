Roma: aggressore agente Tor Bella Monaca urlava “prima o poi uno lo ammazzo”. Sannino, “eroe è collega Amadio”

- Pietro Maruca, arrestato per aver ferito l’agente scelto Yuri Sannino lo scorso 28 giugno a Tor Bella Monaca, avrebbe agito “forse per una vendetta personale, diceva ‘prima o poi qualcuno di voi lo porto nell’aldilà con mio figlio’. Diceva ‘io sono uno matto, il giudice non mi fa niente, prima o poi uno di voi lo ammazzo’. Ci sputava contro. I suoi figli, i suoi compagni e i suoi amici mi colpivano con pugni e calci, sia nella schiena che nelle gambe”. È il racconto di Andrea Amadio, poliziotto del commissariato Prenestino che ha prestato soccorso in quei momenti drammatici. Nel corso di un incontro con la stampa in Questura, Amadio ha ricordato quei momenti e ha raccontato: “La paura era che potessi essere attinto anche io. Dopo che gli ho messo le manette mi sono girato, ho sentito qualcuno dire ‘è caduto giù’. Yuri aveva perso i sensi e la paura era che avesse perso la vita. Ci siamo gelati. Ho dovuto pensare un attimo perché non sapevo che cosa fare”. E poi ha deciso di caricare il collega a terra in auto, affrontare in retromarcia la folla facinorosa che aveva accerchiato l’auto di servizio e dirigersi verso il policlinico Casilino. Un’azione che Massimo Improta, responsabile dell’ufficio prevenzione, non esita a definire “eroica”. “Andrea era solo in macchina – ha spiegato Improta –. Ha tamponato la ferita, ha guidato la macchina, si è preoccupato di tenere sveglio Sannino, ha risposto via radio e in tre minuti lo ha portato da via Cochi al policlinico Casilino. Non dice che ha fatto una cosa eroica, una cosa che oggi, a freddo, potremmo dire che è matematicamente impossibile. E’ umile, tanto bravo, uno sportivo e un atleta. La procedura vuole che si aspetti l’ambulanza sul posto ma in quella occasione ha fatto bene, avrei fatto lo stesso anche io”. A lui l’agente Sannino dice che sarà “grato per tutta la vita”, dopo aver raccontato quello che ricorda di quegli attimi drammatici, quando su segnalazione di una lite insieme ai colleghi ha raggiunto una tabaccheria in via Cochi e vi ha trovato appiccato un fuoco. “Arriviamo e troviamo i Vigili del fuoco che stavano spegnendo l’incendio – spiega Sannino –. Parcheggiamo l’auto sul lato sinistro per lasciare spazio ai soccorsi, ma non abbiamo neanche fatto in tempo a scendere, forse ho fatto in tempo soltanto ad appoggiare il piede sinistro fuori della macchina". (segue) (xcol8)