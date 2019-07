Roma: aggressore agente Tor Bella Monaca urlava “prima o poi uno lo ammazzo”. Sannino, “eroe è collega Amadio” (2)

- "Un Vigile del fuoco mi fa ‘oh, oh’. Non lo dimenticherò mai - prosegue Sannino -. Vedo un punto nero che mi viene addosso. Metto subito la gamba sinistra all’interno della macchina. Rimango incastrato tra me e l’auto. Tentano di investirmi, allora scendo dall’auto. Avrò avuto 30 o 40 centimetri per muovermi. Una trentina di persone accerchiano la macchina di servizio. Uno di loro mi dà un colpo sul petto. Lì per lì pensavo fosse un pugno, ma quando ha tolto la mano mi sono reso conto che era un coltello. Mi sono detto ‘ho preso una coltellata’. Prova a darmene una seconda, ma per fortuna l’ho schivata. Tiro fuori l’arma per fargli gettare il coltello. C’erano persone sul tettino della volante, gente che tentava di togliermi la pistola o che cercava la colluttazione con gli altri colleghi. Tra loro ho visto volti noti del territorio, ma non posso dire altro. Non c’erano le condizioni ideali per fare fuoco, i colleghi stavano in traiettoria e anche le trenta persone facinorose stavano in traiettoria. Quindi decido di non sparare. I colleghi riescono ad avere un contatto diretto con il soggetto, lo ammanettano e a quel punto posso chiedere l’ausilio dell’ambulanza”. Della richiesta di aiuto è rimasta memoria nella telefonata alla centrale operativa. Mentre quanto è accaduto ha lasciato tracce visibili sulla divisa che l'agente indossava quel giorno: un taglio da circa 2 centimetri, dovuto al coltello da cucina, a poca distanza dal cuore e grosse macchie di sangue. “Fortunatamente c’era il mio angelo custode, che si è preso una grandissima responsabilità – ha aggiunto Sannino –. Mi ha caricato in macchina, nonostante l’ambulanza in arrivo e nonostante le persone avessero accerchiato la macchina di servizio che doveva portarmi in ospedale per non farmi prestare le cure. Lui però se ne è fregato. Se ci stiamo facendo questa chiacchierata è grazie a lui. Il vero eroe è lui”. Commossa la moglie Valentina che all’annuncio di Sannino di voler tornare presto “in strada e nella stessa zona a prestare servizio”, ha commentato: “Ogni volta che esce da casa sono molto preoccupata. So, però, come lavora lui e so che persona è. So che ama questo lavoro. Sto al suo fianco sempre, qualsiasi zona voglia fare e qualsiasi servizio voglia svolgere io lo appoggio”. Durante i momenti concitati, infatti, Sannino non ha perso il controllo della situazione. “Dopo che ho preso la coltellata e schivato la seconda, ho guardato la situazione. Mi reputo un professionista come gli altri colleghi. La prima cosa è guardare quello che c’è intorno e non c’erano le condizioni per fare fuoco. I colleghi e anche le persone facinorose erano in traiettoria. Allora ho messo la pistola in sicurezza, l’ho messa in fondina con la sicura perché le persone tentavano di togliermela”, ha concluso. (xcol8)