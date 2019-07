Romania: Dancila, aspetto risposta da presidente Iohannis su nomine di 3 ministri

- Il primo ministro romeno, Viorica Dancila, ha dichiarato oggi di avere “parlato al telefono£ con il presidente Klaus Iohannis per le nomine di tre nuovi ministri e di restare in attesa, al riguardo, di una risposta da parte del capo dello Stato. "Ho avuto una conversazione telefonica con il presidente Klaus Iohannis sulle tre nomine di ministri. Attendiamo una risposta dal presidente. Voglio che i nuovi colleghi prendano possesso dei portafogli il più presto possibile, perché abbiamo ancora molti progetti da mettere in pratica", ha dichiarato il premier. Le proposte di Dancila riguardano i portafogli degli Interni, degli Esteri e del vice primo ministro per i partenariati strategici. Lunedì è stata annunciata l’uscita dall’esecutivo per Carmen Dan, ministro dell'Interno e di Teodor Melescanu, ministro degli Esteri. Per i due dicasteri sono stati proposto il senatore Nicolae Moga e l'ex deputato europeo Ramona Manescu. Allo stesso tempo, il senatore Mihai Fifor è stato proposto come vice primo ministro per i partenariati strategici. "Poiché ho visto alcuni commenti, vorrei chiarire: le decisioni che prendiamo a livello politico si basano sia sulle valutazioni a livello di ciascun ministro, ma anche sulla fiducia dei cittadini nei membri del governo", ha sottolineato il capo dell’esecutivo di Bucarest. (Rob)