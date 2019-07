Speciale energia: Mediterraneo orientale, il nodo degli idrocarburi infiamma le tensioni tra Ue e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Unione europea e Turchia sono a un livello di tensione con pochi precedenti nella storia recente. Le autorità di Ankara auspicavano un miglioramento delle relazioni con il rinnovo del Parlamento europeo (quello precedente aveva raccomandato l’interruzione dei negoziati di adesione) a seguito delle elezioni di maggio e con le nuove nomine ai vertici delle istituzioni comunitarie. Tuttavia, il nodo legato allo sfruttamento delle risorse d’idrocarburi nel Mediterraneo orientale rischia di aprire una frattura difficilmente colmabile. Soprattutto in una fase in cui anche i rapporti della Turchia con la Nato sono complicati a causa della decisione di Ankara di acquistare il sistema missilistico russo S-400: gli Stati Uniti e i loro alleati temono che la Russia possa così acquisire informazioni cruciali sui sistemi d’arma dell’alleanza e, in particolare, sui caccia multiruolo F-35. (Tua)