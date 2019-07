Speciale energia: petrolio in calo del 3 per cento dopo segnali di allentamento tensioni Usa-Iran

- *I prezzi del petrolio statunitense sono crollati ieri, 16 luglio, dopo che il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha accennato al possibile disgelo delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il greggio è sceso fino al 4,2 per cento dopo che Pompeo ha detto, durante una riunione del gabinetto, che l'Iran è pronto a negoziare sul suo programma missilistico. Il greggio ha chiuso la giornata a 57,62 dollari al barile, in calo del 3,3 per cento. L'apparente progresso tra Stati Uniti e Iran potrebbe alleviare i timori di un conflitto militare che metterebbe in disparte le forniture vicino allo Stretto di Hormuz, luogo cruciale per il petrolio in Medio Oriente. Gli attacchi alle petroliere hanno infatti alzato i prezzi del petrolio nelle ultime settimane. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che "sono stati fatti molti progressi" con l'Iran. Tuttavia, in serata l'Iran ha respinto le dichiarazioni da parte dell'amministrazione Trump di essere disposto a negoziare il suo programma missilistico. I missili iraniani "non sono assolutamente e in nessuna situazione negoziabili con qualcuno o con qualche paese, in nessun momento", si legge in una dichiarazione della missione dell'Iran alle Nazioni Unite. L’incertezza sulle prospettive economiche della Cina ha anche fatto pressione sui prezzi in calo del petrolio, dopo che i dati di lunedì, 15 luglio, hanno mostrato che la crescita nel paese è rallentata al 6,2 per cento rispetto a un anno prima, il ritmo più debole in almeno 27 anni. (Was)