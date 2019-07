Speciale energia: Spagna, società gas chiedono intervento del governo contro tagli Cnmc

- Le società che si occupano della distribuzione e del trasporto del gas in Spagna hanno espresso le loro preoccupazioni al ministro della Transizione economica, Teresa Ribera, in merito ai tagli ai costi per l'uso delle reti di gas e luce imposti dalla Commissione nazionale per il mercato e la concorrenza (Cnmc). Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo "Expansion", precisando che, nel corso di un incontro avvenuto ieri 16 luglio, l'Associazione spagnola del gas (Sedigas) ha lamentato che la misura trasmette un messaggio di insicurezza agli investitori e alle altre attività collegate o dipendenti dal settore del gas e danneggerà l'intero tessuto imprenditoriale del Paese, con la conseguente perdita di posti di lavoro. (Res)