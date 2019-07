Speciale energia: Qatar, Qatargas consegna carico gas naturale numero 3.000 al Giappone

- Qatargas ha annunciato il raggiungimento di un traguardo storico con la consegna del carico di gas naturale liquefatto numero 3.000 al Giappone. Commentando il dato, Saad Sherida al Kaabi, ministro di Stato per gli Energia e presidente del Consiglio di amministrazione di Qatargas, ha dichiarato: "Il Qatar, in qualità di maggiore produttore globale, si impegna a fornire il gas naturale liquefatto in modo sicuro e affidabile ai nostri clienti in tutto il mondo". (Res)