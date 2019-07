Speciale energia: Spagna, Bei e Ico concedono prestito verde di 285 milioni a Iberdrola

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) e l'Istituto di credito ufficiale (Ico) hanno firmato un accordo che prevede la concessione di un finanziamento verde a Iberdrola di 285 milioni di euro. Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo "Expansion", precisando che il colosso energetico utilizzerà tali fondi per lo sviluppo dell'impianto solare fotovoltaico di Nuñez de Balboa a Usagre, in Spagna. L'impianto dell'Extremadura sarà il più grande mai realizzato in Europa e occuperà un'area di circa mille ettari. La Bei, in particolare, stanzierà 145 milioni di euro e l'Ico i restanti 140 milioni di euro. (Res)