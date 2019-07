Speciale energia: Golfo, Iran, "fornita assistenza a petroliera straniera in difficoltà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri iraniano ha annunciato che la Repubblica islamica ha fornito assistenza, dopo aver ricevuto un messaggio di soccorso, a "una petroliera straniera che ha avuto un problema tecnico" nel Golfo. L’imbarcazione in questione è stata “portata con l’aiuto di un rimorchiatore nelle acque iraniane per effettuare le riparazioni necessarie”, ha spiegato su Twitter il portavoce del ministero dell’Interno, Abbas Mousavi. La petroliera in questione potrebbe essere la Riah, battente bandiera panamense, di proprietà di Prime Tankers e attiva negli Emirati Arabi Uniti. In base ai dati di tracciamento della nave forniti dal sito “Marine Traffic”, la Riah ha smesso di inviare la sua posizione la sera del 13 luglio e finora non vi sono notizie sulla sua destinazione. La nave si trovava il 5 luglio in acque emiratine, al largo di Dubai, diretta verso Ras al Khaimah. Il 13 luglio ha cambiato rotta volgendo verso nord avvinandosi al limite delle acque iraniane dello Stretto di Hormuz. L’ultimo rilevamento risale alle 23:58 (ora locale) del 13 luglio in prossimità dell’isola iraniana di Larak, uno dei principali terminal di esportazione dell’Iran. Tuttavia, un funzionario emiratino, citato dall’emittente satellitare "Al Arabiya" ha sottolineato che la petroliera non operata o gestita da società degli Emirati e non ha inviato alcuna chiamata di soccorso prima della sua sparizione. Secondo il funzionario, la Riah non ha a bordo personale emiratino. “Stiamo monitorando la situazione con i nostri partner internazionali ", ha detto il funzionario citato da “al Arabiya”. Le minacce alla navigazione nel Golfo Persico stanno spingendo Stati Uniti, Regno Unito e alleati regionali a ripensare le politiche di sicurezza per proteggere petroliere e navi commerciali che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz, come già avvenuto negli anni ‘80 durante la guerra tra Iran e Iraq (1980-1988). La situazione di tensione sta già avendo le prime ripercussioni sui costi di trasporto. Secondo quanto riferisce il network economico “Bloomberg”, i premi assicurativi per le navi che entrano nella regione sono passati dai 30 mila dollari di gennaio 2019 a 185 mila di giugno, mentre le tariffe per il trasporto hanno raggiunto nel mese di giugno la cifra di 26 mila dollari al giorno. L’appello lanciato lo scorso 9 luglio dagli Stati Uniti per creare una coalizione internazionale militare volta a proteggere il traffico marittimo ha spinto diversi paesi della regione ad attuare nuove politiche di sicurezza dei porti e del traffico navale, in attesa di maggiori dettagli sulla proposta di Washington. (Irt)