Speciale energia: Moldova, presidente Dodon da oggi a Mosca, in programma incontro con vice premier Kozak

- Il presidente della Moldova, Igor Dodon, parte oggi in visita a Mosca dove ha in programma una serie di incontri tra quello con il vice primo ministro russo e rappresentante speciale del Cremlino per le relazioni con la Moldova Dmitrij Kozak. Dodon ha riferito sulla sua pagina Facebook che durante questi incontri discuterà questioni relative all'espansione del commercio e della cooperazione economica, questioni sociali e umanitarie e di immigrazione. "I colloqui riguarderanno anche la questione della Transnistria (regione separatista filorussa della Moldova orientale), le forniture di gas della Russia e la ripresa dopo una pausa di tre anni della commissione intergovernativa moldova-russa per la cooperazione commerciale ed economica", ha scritto Dodon. Le consegne di gas sono state al centro dei colloqui di ieri della riunione, convocata dal capo di Stato, con il ministro dell'Economia e delle Infrastrutture moldavo Vadim Branzan e il candidato alla carica di presidente del Consiglio di amministrazione di S.A. "Moldovagaz", Vadim Ceban. I tre hanno anche parlato anche dell'esistenza di programmi fraudolenti attuati nel sistema energetico in generale e, in particolare, nelle strutture di Moldovagaz che hanno un impatto sulle tariffe del gas. (Moc)