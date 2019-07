Regione Lazio: Zingaretti, riqualificazione Corviale è bellissimo segnale, pensiamo a periferie

- "La riqualificazione di Corviale è un bellissimo segnale che dimostra come a Roma non ci sono solo gli sgomberi e l'abbandono delle periferie ma c'è anche chi alle periferie ci pensa: con un intervento culturale, con una palestra o con un campogiochi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi ha consegneto le chiavi agli assegnatari dei primi quattro nuovi alloggi realizzati nel complesso Ater di Corviale. Si tratta della prima tranche dei lavori per la completa ristrutturazione del quarto piano dell'edificio avviati sei mesi fa. "Spero - ha aggiunto il governatore - che questo porti le persone ad avere più fiducia, perché tutto si basa sulla scelta di alcuni cittadini che mesi fa hanno abbandonato la propria casa abusiva e con questa fiducia ora rientrano in appartamenti nuovi". Infine, Zingaretti ha sottolineato che "si aspettava da oltre vent'anni la riqualificazione di Corviale. Ci hanno fatto addirittura un film, se vogliamo dire la verità non ci credeva nessuno. Dopo un investimento di oltre 20 milioni di euro inizia la riconsegna degli appartamenti e - ha concluso - soprattutto il rifacimento del quarto piano che sarà il 'miglio verde' e di tutto il palazzo di Corviale". (xcol2)