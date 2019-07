Camilleri: Pd Campidoglio, mozione per intitolargli Casa letterature

- "Come gruppo Pd Campidoglio, presenteremo una mozione in Assemblea capitolina per chiedere l'intitolazione della Casa delle Letterature alla memoria di Andrea Camilleri, condividendo pienamente la proposta lanciata dal senatore Bruno Astorre. Ci addolora profondamente la morte di Camilleri, uno scrittore che, tra tutti, ha avuto il merito di aver fatto incontrare la grande letteratura con il consenso popolare". Lo annuncia in una nota il gruppo capitolino del Pd. (Com)