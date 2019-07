Serbia-Nato: presidente Vucic con comandante Wolters, cooperazione positiva (2)

- Il generale Wolters ha accolto l'idea di una comunicazione reciproca in quanto elemento importante per la stabilità nella regione. Wolters ha ribadito che Kfor continuerà ad adempiere ai propri obblighi in Kosovo e ha ringraziato Vucic per le reazioni sagge e responsabili riguardo alle situazioni di crisi in Kosovo. Wolters ha infine sostenuto gli sforzi della Serbia nella tutela della stabilità e per la cooperazione nella regione. Vucic ha aggiunto che la cooperazione con la Nato, nel quadro del programma Partenariato per la pace (Partnership for peace) è nell'interesse comune e ha auspicato che tale cooperazione possa avanzare con l'obiettivo di aumentare le capacità per il contributo alla pace internazionale. (Seb)