Aeroporti: al Leonardo da Vinci concerto a sorpresa di Antonio Pappano e Luigi Piovano al terminal 3 (2)

- Ad accogliere Pappano e Piovano l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis, che ha commentato: "Siamo lieti di essere oggi accanto all’Accademia nazionale di Santa Cecilia che ci ha riservato uno spettacolo unico in una location inusuale qual è l’aeroporto. Con questa iniziativa culturale Adr conferma l’impegno nell’offrire un intrattenimento di qualità ai passeggeri del Leonardo da Vinci, oggi sempre più vetrina dei principali spettacoli in programma sulla Capitale e recentemente premiato per il secondo anno consecutivo miglior scalo d’Europa da Aci International in particolare per la qualità dei servizi erogati ai passeggeri, l’innovazione tecnologica e la funzionalità delle infrastrutture". "L’aeroporto di Fiumicino, per un’Istituzione come l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è un luogo fisico ma anche una metafora, ogni volta che la nostra Orchestra e il nostro Coro, nelle numerose tournée internazionali, portano i valori e l’anima di questa città negli angoli più remoti del mondo" ha commentato il presidente-sovrintendente dell’Accademia Michele dall’Ongaro. "Rinnovare questa lunga e fruttuosa collaborazione con una delle migliori strutture europee e portare la grande musica in questo luogo apparentemente inusuale, con un testimone d’eccellenza come Sir Antonio Pappano e lo splendido suono del nostro primo violoncello Luigi Piovano, è per noi tutti motivo di grande vanto e soddisfazione". Moltissimi i viaggiatori che hanno filmato l’esecuzione e hanno scattato selfie con i due artisti al termine dell’esecuzione. (Com)