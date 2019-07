Sicurezza bis: Iezzi (Lega), da Romano parole indegne, Pd prenda distanze

- Il deputato Igor Iezzi, capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali, stigmatizza in una nota: "Non so come si dica 'esame di coscienza' in russo, ma al deputato del Pd Andrea Romano consigliamo comunque di farne subito uno e di trarne le dovute conclusioni. I suoi insulti alla maternità e al lavoro non sono degne di questo Parlamento. Il Pd abbia il coraggio di prendere le distanze". (Com)