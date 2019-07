Albania: Banca mondiale assisterà governo per migliorare politiche investimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il comunicato, "le riforme aiuteranno l'Albania ad attirare le compagnie straniere e renderà più semplice per le imprese allestire negozi ed espandere le loro attività". Il ministro delle Finanze albanese, Anila Denaj, ha sottolineato che "il numero degli investitori pronti ad entrare nel mercato albanese è in aumento", aggiungendo che "l'Albania e altri paesi dei Balcani occidentali si impegnano a raggiungere una maggiore competitività e leggi che creeranno un migliore sostegno agli investitori stranieri e per lo sviluppo delle imprese". Per il direttore regionale dell'Ifc per l'Europa centrale e sud-orientale Thomas Lubeck "collegare le economie della regione ai mercati globali attraverso il commercio, i trasporti e gli investimenti contribuirà a stimolare la crescita economica e creare posti di lavoro". (segue) (Alt)