Albania: Banca mondiale assisterà governo per migliorare politiche investimento (3)

- Da parte sua, il capo della sezione operazioni della delegazione dell'Ue in Albania, Stephen Stork, ha sostenuto che "sfruttare il potenziale del settore privato è fondamentale per sostenere lo sviluppo economico in Albania. A tal fine, l'Albania adotterà misure per incoraggiare gli investimenti e attuare i propri impegni per lo sviluppo dello Spazio economico regionale (Rea), come è stato congiuntamente impegnato con l'Ue, nel dialogo politico della Commissione per i programmi di riforma economica". Il progetto infatti, fa parte di un più ampio sforzo da parte dell'Ue e della Ifc per incoraggiare gli investimenti e il commercio transfrontaliero nei Balcani occidentali e nell'Europa sudorientale. (Alt)