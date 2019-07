Agroalimentare: ministro Centinaio, nuovi agricoltori guardano a nuove tecnologie

- L’Italia è il paese europeo con il più alto numero di giovani che lavorano e si sono laureati in ambiti connessi al settore agricolo. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, durante la conferenza “Dallo spazio alla terra: il salto tecnologico per l’agricoltura italiana” organizzata oggi a Roma per presentare il progetto della società Ibf relativo ai servizi sull’agricoltura di precisione per le aziende agricole italiane, realizzato da Ismea e Bonifiche Ferraresi in partnership con E-geos (gruppo Leonardo) e A2A. “I nuovi agricoltori guardano molto alle nuove tecnologie, che consentono di affrontare queste professioni in modo più sostenibile”, ha detto il ministro, sottolineando la necessità di fornire servizi all’avanguardia alle imprese che lavorano nel settore agroalimentare. “La gestione dei dati è diventata un obiettivo fondamentale anche per gli agricoltori, che sono sempre più connessi alle nuove tecnologie e per questo riescono a svolgere l’intero spettro di attività connesso alla loro professione in maniera più efficiente”, ha aggiunto Centinaio. (Ems)