Usa: Pompeo in Argentina, Ecuador, Messico ed El Salvador dal 19 al 21 (4)

- Lo sbarco a Città del Messico è previsto per la giornata di domenica 21. Un passaggio che permetterà l'atteso incontro con il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard. La nota del Dipartimento parla di un incontro centrato sui temi della "migrazione illegale", del nuovo accordo commerciale dei paesi dell'America del nord - lo United States-Mexico-Canada Agreement (Usmca) ad oggi ratificato solo dal Messico -, e "l'impegno comune per promuovere le opportunità di prosperità economica nel sud del Messico". Un capitolo quest'ultimo che è parte della strategia di attivare investimenti per ridurre le cause prime della migrazione - povertà e insicurezza - lanciata dal presidnete messicano Andres Manuel Lopez Obrador. L'incontro si tiene in giorni resi caldi dal varo di un decreto che impone nuove restrizioni alle richieste di asilo dei migranti che arrivano attraverso la frontiera meridionale con il Messico. Un provvedimento che lo stesso Ebrard, a nome del governo, ha detto di "non condividere". (segue) (Res)