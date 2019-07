Cannabis: De Chirico (Fi), Bernardini esempio di lotta politica, basta bigottismo di stato

- Alessandro De Chirico, consigliere comunale di Forza Italia Milano, commenta in una nota le notizie che riguardano l'esponente radicale, Rita Bernardini, in caserma per accertamenti, che "da sempre si batte per la libertà sella cannabis con finalità terapeutica - ha precisato De Chirico - In Italia succede che ci sia una richiesta di prodotti galenici e medicinali palliativi contenenti THC e CBD per una tonnellata e che lo Stato voglia monopolizzare la produzione che nell'officina farmaceutica militare di Firenze arriva a malapena a coprire il 10% del fabbisogno. Il resto viene comprato da multinazionali estere a prezzi molto superiori. È intollerabile questo bigottismo di Stato". "Con la disobbedienza civile dell'ex-onorevole Bernardini torna prepotentemente all'attenzione dell'opinione pubblica - ha concluso De Chirico - Dopo la mia proposta, in tantissime assise locali e regionali si sono votati documenti per chiedere la liberalizzazione della coltivazione della canapa a fini terapeutici. Chi lo impedisce e nega le cure ai pazienti alimenta il mercato nero e le mafie". (com)