Thailandia: scioglimento giunta non placa dubbi su tenuta istituzioni democratiche

- La giunta militare che ha governato la Thailandia dal 2014 si è formalmente sciolta nella serata di ieri, in concomitanza con l’insediamento di un nuovo esecutivo civile. La delicata transizione democratica è però viziata dai dubbi in merito alla tenuta del sistema democratico thailandese, anche alla luce delle dichiarazioni di esponenti di altissimo profilo delle Forze armate, che hanno ribadito il loro sostegno ai golpe come strumento di “sostegno” a una impalcatura istituzionale a loro dire immatura. Lo scioglimento del governo militare è avvenuto durante una udienza concessa dal re Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, tramite un rituale unico nel suo genere, cui il paese ha già assistito in passato, essendosi reso protagonista di diversi golpe militari nel corso degli scorsi decenni. Il nuovo esecutivo guidato da Prayuth Chan-ocha, però, mantiene molti dei volti e delle istanze della giunta: un editoriale del quotidiano “Bangkok Post” afferma che “la Thailandia è passata da un governo militare a un governo autoritario civile-militare, sotto le mentite spoglie di una legittimità elettorale manipolata”. (segue) (Fim)