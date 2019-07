Thailandia: scioglimento giunta non placa dubbi su tenuta istituzioni democratiche (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Prayuth si trova ad operare in un’arena a lui poco familiare: un parlamento dove la sua coalizione pro-giunta conta una maggioranza ultra-risicata. Gli equilibri parlamentari emersi dalle elezioni del 24 marzo scorso sono del tutto differenti da quelli goduti dalla giunta dopo il golpe incruento del 2014, quando il parlamento era ridotto a una mera funzione formale. La nuova amministrazione sarà priva di quella che è ormai divenuta nota come “legge del dittatore”. Il premier farà i conti con le dinamiche di coalizione a partire dai prossimi giorni: Prayuth è il candidato di punta per la nomina a primo ministro del prossimo esecutivo, dal momento che il partito pro-giunta Palang Pracharat e le formazioni minori ad esso alleate detengono una risicatissima maggioranza alla Camera bassa; anche la Camera alta, selezionata dalla giunta stessa, prenderà parte alla scelta del premier. L’incognita è però la durata della coalizione: secondo gli osservatori politici, il voto per l’elezione del premier porranno in evidenza la debolezza politica di Prayuth, e molti descrivono il governo di coalizione che sta per nascere come “appeso a un filo”. (segue) (Fim)