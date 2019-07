Thailandia: scioglimento giunta non placa dubbi su tenuta istituzioni democratiche (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà e i ritardi nella formazione del nuovo governo thailandesi potrebbero essere un segnale dell’instabilità a venire, tanto più che i vertici delle Forze armate del paese paiono tutt’altro che restii a discutere l’eventualità di futuri interventi dell’apparato militare nella vita politica del paese. Sonthi Boonyaratglin, ex capo dell’Esercito thailandese che ha guidato la deposizione del primo ministro Thaksin Shinawatra, nel 2006, ha dichiarato in una recente intervista al quotidiano “Nikkei” che i golpe sono uno strumento necessario per la “immatura” democrazia thailandese. Quest’ultima, ha affermato Sonthi, differisce “da quelle di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Giappone e altri paesi asiatici”. Secondo l’ufficiale, la Thailandia è stata teatro di numerosi colpi di Stato “perché le Forze armate sono dovute intervenire per correggere il cosiddetto stile politico thailandese”. (segue) (Fim)