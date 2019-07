Thailandia: scioglimento giunta non placa dubbi su tenuta istituzioni democratiche (9)

- Sonthi ha aggiunto che la nuova amministrazione del primo ministro Prayuth dovrebbe concentrarsi sul sostegno all’elevazione di un maggior numero di thailandesi nella classe media: un sistema democratico, ha affermato l’ufficiale, può reggersi soltanto col sostegno di una classe media solida e numerosa. La Thailandia ha compiuto la transizione da monarchia assoluta a monarchia costituzionale con un golpe incruento noto come “Rivoluzione siamese”, nel 1932. Tuttavia, secondo Sonthi la forma di democrazia che ha accompagnato il nuovo assetto istituzionale del paese si è rivelata fallimentare. “La Thailandia ha troppi poveri, e in un sistema democratico spesso i ricchi si avvantaggiano rispetto ai poveri. I politici, che spendono cifre ingenti per le manovre elettorali, cercano di recuperare il denaro una volta al potere”. Secondo l’ufficiale, queste dinamiche alimentano in Thailandia fenomeni estesi di clientelismo e nepotismo, e ciò spesso causa l’assegnazione degli incarichi di governo e amministrativi a persone non adeguatamente qualificate. “Questo genera ulteriori inefficienze e corruzione”. “E’ necessario comprendere – conclude Sonthi – che la Thailandia non è un paese sviluppato. Per avere una democrazia migliore, è necessario allargare la classe media”. (Fim)