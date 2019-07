Ict: incontro a Teheran fra ministri di Iran, Azerbaigian, Russia e Turchia

- I principali rappresentanti governativi del settore delle telecomunicazioni di Iran, Azerbaigian, Russia e Turchia si sono riuniti oggi a Teheran. Alla riunione hanno partecipato il ministro delle Tecnologie dell'informazione e della comunicazione iraniano Mohammad Javad Azari Jahromi; il ministro dello Sviluppo digitale della Federazione Russa Konstantin Noskov; il ministro dei Trasporti, delle Comunicazioni e delle Alte tecnologie dell'Azerbaigian Ramin Guluzade; e il presidente dell'Autorità per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione turca Omer Abdullah Karagozoglu. "I capi degli organismi governativi per le tecnologie delle comunicazioni dei quattro paesi si sono incontrati a Teheran per creare un'area It comune e pianificare delle attività congiunte che mirano a sostenere la cooperazione fra le start-up dei quattro paesi", ha detto Nazemi. "Questa cooperazione sarà sia regionale che internazionale e potrà migliorare le condizioni competitive delle startup iraniane sui mercati esteri", ha aggiunto. (Res)