Agroalimentare: Centinaio, necessario promuovere qualità lavoro e prodotto finale

- Il lavoro che stiamo portando avanti come ministero ha un duplice aspetto: in termini di qualità, ossia la creazione delle migliori condizioni possibili, e di prodotto finale. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche alimentari, forestali e del Turismo, Gian Marco Centinaio, durante la conferenza “Dallo spazio alla terra: il salto tecnologico per l’agricoltura italiana” organizzata oggi a Roma per presentare il progetto della società Ibf relativo ai servizi sull’agricoltura di precisione per le aziende agricole italiane, realizzato da Ismea e Bonifiche Ferraresi in partnership con E-geos (gruppo Leonardo) e A2A. “Le nuove tecnologie servono al settore agroalimentare per far sì che il prodotto che arriva sulle nostre tavole sia sempre più certificato e di qualità”, ha detto il ministro, aggiungendo che “il nostro obiettivo è quello di portare l’Italia ad essere considerata a livello mondiale non solo per l’enogastronomia, ma anche per l’applicazione di nuove tecnologie al settore agroalimentare”. (Ems)